Российский генетик оказался в топе самых цитируемых ученых мира

Казанский генетик Ильдус Ахметов оказался в топе самых цитируемых ученых мира
Мария Винар

Фото: bogubogu / Shutterstock / Fotodom

Заведующий лабораторией генетики старения и долголетия Казанского медуниверситета, профессор Академии наук РТ Ильдус Ахметов оказался в топе самых цитируемых ученых мира. Об этом сообщает пресс-служба учебного учреждения со ссылкой на данные научной базы Scopus.

Также отмечается, что работа ученого об открытии ключевого гена воспалительного старения после публикации в специализированном журнале Nature Communications попала в рейтинг лидеров Nature Index 202.

Известно, что Ахметов является автором проекта «Биобанк долгожителей Республики Татарстан». В своем исследовании ученый задался целью найти генетические и средовые факторы здорового долголетия. За время работы над проектом он обследовал 360 долгожителей в возрасте от 90 до 104 лет. При этом 25 процентов из них оказались долгожителями. Уточняется, что анализу подверглось не только состояние респондентов, но и места их проживания.

Благодаря полученным результатам был разработан диагностический комплекс для продления здоровой жизни. Кроме того, на основе проделанного исследования Ахметову удалось выявить ключевой ген-регулятор старения. В настоящий момент специалист ведет поиск препаратов, направленных на его подавление.

Ранее сообщалось, что математики из Нижнего Новгорода Иван Ремизов и Олег Галкин, представляющие Высшую школу экономики, первыми в мире решили «задачу пятидесятилетия».

