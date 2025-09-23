Мир
14:33, 23 сентября 2025Мир

Российский посол назвал причину инцидента с дронами над Копенгагеном

Посол Барбин заявил, что инцидент с БПЛА провоцирует НАТО на конфликт с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Steven Knap / Reuters

Инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над Копенгагеном демонстрирует попытку спровоцировать страны НАТО на прямой конфликт с Россией. Об этом рассказал посол РФ в Дании Владимир Барбин, текст его заявления размещен в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Потворствовать этому недопустимо», — сказано в сообщении.

При этом дипломат заявил, что высказанные в адрес Москвы подозрения безосновательны и что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе.

22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов. В тот же день дроны появились в небе над Осло, остановив работу местного аэропорта, однако это оказались гражданские беспилотники.

