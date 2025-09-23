Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:26, 23 сентября 2025Бывший СССР

Российский снайпер подстрелил «Бабу-Ягу» и снял это на видео

Anna News: Российский снайпер снял на видео уничтожение дрона «Баба-Яга»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российский снайпер уничтожил дрон-бомбардировщик «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает портал Anna News в Telegram.

На видео видно, как стрелок выцеливает летящий в ночном небе объект и производит несколько выстрелов. После попадания беспилотник загорается и падает на землю. Уточняется, что дрон сбил снайпер из 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Воздушно-десантных войск.

Ранее сообщалось, что штурмовики этого формирования, входящего в группировку войск «Север», разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады ВСУ в поселке Варачино Сумской области. Десантники взяли поселок под контроль, установив там российский флаг. Противник понес большие потери и был вынужден отойти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США исключили выход Украины на границы 1991 года

    Эрдоган оценил свои отношения с Путиным

    «Роскосмос» пообещал запустить 300 ракет

    Российский снайпер подстрелил «Бабу-Ягу» и снял это на видео

    Украинцы взяли штурмом ТЦК и выпустили мобилизованных

    Эрдоган высказался о завершении конфликта на Украине

    Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции

    Ручной медведь по кличке Тедди растерзал хозяйку на глазах у соседских детей

    Паре с пошатнувшейся после лечения бесплодия сексуальной жизнью дали совет

    Собянин сообщил об очередном сбитом дроне при подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости