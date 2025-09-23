Российский снайпер подстрелил «Бабу-Ягу» и снял это на видео

Российский снайпер уничтожил дрон-бомбардировщик «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает портал Anna News в Telegram.

На видео видно, как стрелок выцеливает летящий в ночном небе объект и производит несколько выстрелов. После попадания беспилотник загорается и падает на землю. Уточняется, что дрон сбил снайпер из 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Воздушно-десантных войск.

Ранее сообщалось, что штурмовики этого формирования, входящего в группировку войск «Север», разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады ВСУ в поселке Варачино Сумской области. Десантники взяли поселок под контроль, установив там российский флаг. Противник понес большие потери и был вынужден отойти.