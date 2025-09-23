Российского блогера попросили заочно арестовать

Следователи просят арестовать блогера Каца за нарушение закона об иноагентах

Следователи просят заочно арестовать блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский районный суд Москвы.

Блогер обвиняется по части 2 статьи 330.1 («Неисполнение обязанностей иноагента») УК РФ.

О возбуждении уголовного дела в отношении Каца стало известно в начале августа. В случае признания вины ему может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или срок в колонии до двух лет.

Ранее блогер уже подавал кассационную жалобу на заочный приговор по уголовному делу о распространении фейков про Российскую армию. По этой статье Басманный районный суд Москвы заочно осудил его в августе 2023 года.

