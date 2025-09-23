Экономика
07:41, 23 сентября 2025

Россию назвали главным поставщиком алюминия в Китай

Поставки алюминия из РФ в Китай выросли в январе-августе на 70 %, до $4,1 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

В январе-августе текущего года Россия экспортировала в Китай алюминия на 4,1 миллиарда долларов, что уже больше, чем за весь 2024-й; также показатель на 70 процентов превысил уровни за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает РИА Новости.

Доля российских поставок алюминия в страну выросла год к году с 23,9 до 36,2 процента. РФ стала главным экспортером этого вида продукции в Китай в 2025 году, значительно обойдя Малайзию (1,1 миллиарда долларов) и Таиланд (942 миллиона).

В целом китайский спрос на алюминий вырос за год на 10,3 процента, достигнув 11,2 миллиарда долларов, говорится в материале.

По итогам января-мая западные аналитики заявляли о росте суммарных объемов поставок российских металлов в Китай в 1,5-2,5 раза. В случае с алюминием они увеличивались тогда на 56 процентов, до миллиона тонн.

