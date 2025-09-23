Самый зрелый жених Москвы заключил брак в 96 лет

Самая взрослая невеста Москвы 2025 года вышла замуж в 90 лет

Стал известен возраст самого зрелого жениха и самой взрослой невесты в Москве в 2025 году. Об этом РИА Новости рассказала начальница столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

По словам Уханевой, самая возрастная невеста в 2025 году в Москве вышла замуж в 91 год, а жених — в 96 лет. Она отметила, что обычно количество браков, которые заключают люди старше 60 лет невелико. В этом году в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи таких союзов.

В возрасте старше 60 лет в среднем вступает в брак 2 процента невест и 3,5 процента женихов Светлана Уханева начальница столичного управления ЗАГС

Уханева отметила, что москвичам старшего поколения, которые уже прожили в браке юбилейное количество лет, управление ЗАГС уделяет особое внимание.

Пары, которые прожили в браке уже более 40, 50, 60 и даже 70 лет, могут записаться на церемонию чествования, которую проводят сотрудники столичных ЗАГСов. В торжественной обстановке они подпишут декларацию семейного долголетия, в которой дадут клятву и дальше заботиться друг о друге, получат свидетельство о юбилее, а также праздничный фотоальбом и торт «Москва». После церемонии можно устроить чаепитие сразу в центре долголетия.

В 2023 году в Нижнем Новгороде сыграли рекордную для Нижегородской области свадьбу. Брак заключили между 100-летним женихом Отаром Дадишкилиани и Татьяной Уколовой, которая моложе его на 25 лет.