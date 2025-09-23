Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:56, 23 сентября 2025Из жизни

Самый зрелый жених Москвы заключил брак в 96 лет

Самая взрослая невеста Москвы 2025 года вышла замуж в 90 лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: The Now Time / Unsplash

Стал известен возраст самого зрелого жениха и самой взрослой невесты в Москве в 2025 году. Об этом РИА Новости рассказала начальница столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

По словам Уханевой, самая возрастная невеста в 2025 году в Москве вышла замуж в 91 год, а жених — в 96 лет. Она отметила, что обычно количество браков, которые заключают люди старше 60 лет невелико. В этом году в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи таких союзов.

В возрасте старше 60 лет в среднем вступает в брак 2 процента невест и 3,5 процента женихов

Светлана Уханеваначальница столичного управления ЗАГС

Уханева отметила, что москвичам старшего поколения, которые уже прожили в браке юбилейное количество лет, управление ЗАГС уделяет особое внимание.

Пары, которые прожили в браке уже более 40, 50, 60 и даже 70 лет, могут записаться на церемонию чествования, которую проводят сотрудники столичных ЗАГСов. В торжественной обстановке они подпишут декларацию семейного долголетия, в которой дадут клятву и дальше заботиться друг о друге, получат свидетельство о юбилее, а также праздничный фотоальбом и торт «Москва». После церемонии можно устроить чаепитие сразу в центре долголетия.

Материалы по теме:
«Как будто вернулся в молодость» Царская ягода, советская тоска и спа-отели: чем заняться туристу в Карелии
«Как будто вернулся в молодость»Царская ягода, советская тоска и спа-отели: чем заняться туристу в Карелии
16 октября 2020
«Все делали, как я хотела» Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«Все делали, как я хотела»Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
20 августа 2021

В 2023 году в Нижнем Новгороде сыграли рекордную для Нижегородской области свадьбу. Брак заключили между 100-летним женихом Отаром Дадишкилиани и Татьяной Уколовой, которая моложе его на 25 лет.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ задействовали воздушные шары в массированной ночной атаке на Россию. Почему они считаются опаснее дронов?

    Многодетную россиянку жестоко избивали несколько часов в машине

    Волочкова назвала виновника ее ссор с дочерью

    В России возникли проблемы с конвоем арестантов

    В США введут новый визовый сбор

    Франция перенесла испытания демонстратора многоразовой ракеты

    НАТО выступила с заявлением в адрес России

    Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам

    В Кремле оценили угрозы главы МИД Польши Сикорского

    Названы самые напряженные направления в зоне украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости