Сдавший мандат после победы на выборах в пользу внука чиновника офицер СВО объяснился

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Воронежское»

Сдавший депутатский мандат в пользу внука чиновника участник СВО объяснился. Видеокомментарий с его участием опубликовал Telegram-канал «Воронежское».

Ранее стало известно, что участник спецоперации Владимир Евсюков одержал победу на местных выборах Воронежской области, однако отказался от мандата в пользу внука экс-губернатора региона.

Евсюков заявил, что победа в голосование подразумевала, что он не сможет продолжать участвовать в спецоперации. «Я принял решение остаться в строю», — сказал он. Офицер также заявил, что принесет больше пользы в деле воспитания молодежи. Также он упомянул о потерянной в бою ноге. В этой связи, возможно, речь идет не о возвращении Евсюкова на фронт, а о его деятельности иного вида.

Отказ Евсюкова от мандата вызвал возмущение в среде военных блогеров. Многие из них высказались критически относительно инцидента. Так, Telegram-канал «Два майора» счел инцидент дискредитацией электорального процесса с участием ветеранов СВО.

