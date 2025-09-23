Военблогеры отреагировали на отказ бойца СВО от депутатского мандата

Военблогеры оценили отказ бойца СВО от депутатского мандата

Российские военблогеры отреагировали на отказ ветерана специальной военной операции (СВО) Владимира Евсюкова от депутатского мандата в пользу внука экс-губернатора Воронежской области.

Накануне стало известно, что выигравший выборы бывший боец СВО передал свой мандат Владиславу Новомлинскому. «Разумеется, никто ветерану СВО руки не выкручивал. Но гаденькая история вышла», — заявил военкор Дмитрий Стешин.

Сергей Колясников поиронизировал над ситуацией, назвав выборы «прозрачными и честными». «Люди голосовали за ветерана СВО, за перемены, за того, кто защищал Родину. А им шмяк — внука губера подсунули. Красиво, молодцы». Он также предупредил, что у граждан пропадет доверие к выборам после такой «рокировки».

Telegram-канал «Два майора» счел инцидент дискредитацией электорального процесса с участием ветеранов СВО: «Тут вопрос даже не к этому офицеру. К избирательной системе и ее правилам. Наверное, они требуют совершенствования».

Актриса, общественный деятель Яна Поплавская выразила желание поговорить с Евсюковым начистоту и выяснить, что побудило его баллотироваться, а после победы отказаться от мандата. «Что заставило его так подвести тех избирателей, кто голосовал за него? Он ведь боец, почему же не стал биться за людей до конца?» — задалась она вопросом.