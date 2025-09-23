Россия
Военблогеры отреагировали на отказ бойца СВО от депутатского мандата

Марина Совина
Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Российские военблогеры отреагировали на отказ ветерана специальной военной операции (СВО) Владимира Евсюкова от депутатского мандата в пользу внука экс-губернатора Воронежской области.

Накануне стало известно, что выигравший выборы бывший боец СВО передал свой мандат Владиславу Новомлинскому. «Разумеется, никто ветерану СВО руки не выкручивал. Но гаденькая история вышла», — заявил военкор Дмитрий Стешин.

Сергей Колясников поиронизировал над ситуацией, назвав выборы «прозрачными и честными». «Люди голосовали за ветерана СВО, за перемены, за того, кто защищал Родину. А им шмяк — внука губера подсунули. Красиво, молодцы». Он также предупредил, что у граждан пропадет доверие к выборам после такой «рокировки».

Telegram-канал «Два майора» счел инцидент дискредитацией электорального процесса с участием ветеранов СВО: «Тут вопрос даже не к этому офицеру. К избирательной системе и ее правилам. Наверное, они требуют совершенствования».

Актриса, общественный деятель Яна Поплавская выразила желание поговорить с Евсюковым начистоту и выяснить, что побудило его баллотироваться, а после победы отказаться от мандата. «Что заставило его так подвести тех избирателей, кто голосовал за него? Он ведь боец, почему же не стал биться за людей до конца?» — задалась она вопросом.

