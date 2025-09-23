Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 23 сентября 2025Россия

Стало известно о возмущении из-за ставшего депутатом вместо бойца СВО внука экс-чиновника

Военблогер Воевода заявил о возмущении из-за не ставшего депутатом ветерана СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Евсюков

Владимир Евсюков. Фото: «Единая Россия»

Ситуация в Воронежской области, где внук экс-губернатора региона Ивана Шабанова Владислав Новомлинский стал депутатом вместо бойца специальной военной операции (СВО) Владимира Евсюкова, вызвала волну возмущения. Об этом стало известно из публикации российского военблогера Воеводы, автора Telegram-канала «Воевода вещает».

Как сообщалось ранее, жители региона проголосовали за ветерана, однако тот отказался от мандата, и депутатом вместо него стал родственник бывшего чиновника, ранее уже входивший в состав регионального заксобрания.

Военблогер предположил, что в регионе «забили» на слова президента России Владимира Путина, который предрек приход к власти ветеранов спецоперации. Кроме того, Воевода призвал пошедших в политику военных идти до конца и выполнять взятые на себя обязательства. «Товарищи, назвались груздями, — полезайте в короб», — заявил он.

Ранее сообщалось, что общественный деятель Яна Поплавская захотела поговорить с Евсюковым начистоту и выяснить, что побудило его баллотироваться, а после победы отказаться от мандата.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Токаев встретился с Зеленским и обсудил СВО

    Заслуженный пилот назвал причину низкого пролета грузового самолета в Новой Москве

    Популярный российский комик рассказал о поразившем его гонораре звезды КВН

    ВСУ прибегли к наследию СССР во время боев

    «Просим принять срочные меры». Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют арестовать имущество Агаларовых. В чем причина?

    В России обновят банкноту в 500 рублей

    Экс-участница «Фабрики звезд» разместила видео без штанов

    НАСА выбрало Blue Origin для отправки VIPER на Луну

    Россиянин разгромил машину скорой помощи из-за боязни уколов

    Стало известно о возмущении из-за ставшего депутатом вместо бойца СВО внука экс-чиновника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости