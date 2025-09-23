Стало известно о возмущении из-за ставшего депутатом вместо бойца СВО внука экс-чиновника

Военблогер Воевода заявил о возмущении из-за не ставшего депутатом ветерана СВО

Ситуация в Воронежской области, где внук экс-губернатора региона Ивана Шабанова Владислав Новомлинский стал депутатом вместо бойца специальной военной операции (СВО) Владимира Евсюкова, вызвала волну возмущения. Об этом стало известно из публикации российского военблогера Воеводы, автора Telegram-канала «Воевода вещает».

Как сообщалось ранее, жители региона проголосовали за ветерана, однако тот отказался от мандата, и депутатом вместо него стал родственник бывшего чиновника, ранее уже входивший в состав регионального заксобрания.

Военблогер предположил, что в регионе «забили» на слова президента России Владимира Путина, который предрек приход к власти ветеранов спецоперации. Кроме того, Воевода призвал пошедших в политику военных идти до конца и выполнять взятые на себя обязательства. «Товарищи, назвались груздями, — полезайте в короб», — заявил он.

Ранее сообщалось, что общественный деятель Яна Поплавская захотела поговорить с Евсюковым начистоту и выяснить, что побудило его баллотироваться, а после победы отказаться от мандата.