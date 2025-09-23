Интернет и СМИ
14:39, 23 сентября 2025Интернет и СМИ

Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

Депутат Госдумы Буцкая попросила Минкульт проверить шоу «Маменькин сынок»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Мама в 16 / YouTube

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая отправила обращение в Министерство культуры с требованием проверить телешоу «Маменькин сынок» на телеканале «Ю». Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Уточняется, что депутат попросила Минкульт оценить, соответствует ли программа задаче по укреплению и сохранению семейных ценностей в России. «На мой взгляд, после просмотра такой программы желание выйти замуж у девушек пропадает надолго», — заявила Буцкая.

Депутат также отметила, что в проекте демонстрируются конфликты пар, живущих с родителями мужчины, которые заканчиваются скандалами и распадом брака. Буцкая считает, что в контексте государственной политики, направленной на то, чтобы поддерживать институт семьи, содержание таких шоу вызывают озабоченность.

Ранее Буцкая поддержала идею запретить шоу «Мама в 16» (старое название — «Беременна в 16») на канале «Ю». По ее мнению, существует риск того, что участницы проекта потеряют интерес к ребенку и отправят его в детский дом.

Шоу «Маменькин сынок» начало выходить на канале «Ю» в начале сентября. В нем участвуют пары, живущие в одном доме с матерью мужа. Между участниками проекта постоянно возникают бытовые конфликты. Уточняется, что справиться с ними супругам и матери помогает профессиональный психолог проекта.

