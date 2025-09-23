Бывший СССР
Соратники Зеленского усомнились в его стиле правления

Politico: В Раде обеспокоились авторитарными методами правления Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский применяет высоко персонализированные методы управления страной, что вызывает сомнения в Верховной Раде. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

«Правда в том, что в партийных рядах растут сомнения и ропот по поводу высоко персонализированного метода правления Зеленского и его склонности пренебрежительно относиться к парламенту», — сказано в материале.

Отмечается, что уже не только партийные соперники обеспокоены постепенной монополизацией власти и авторитарными тенденциями в стране. Действия власти в отношении антикоррупционных ведомств вызывают недовольство и среди соратников Зеленского.

В этом же материале Politico рассказано о критике депутатов от партии «Слуга народа» со стороны украинского лидера. Зеленский разочарован неспособностью создать образ Украины, который бы был симпатичен западным партнерам.

    Все новости