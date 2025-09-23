Бывший СССР
Стало известно о продвижении российских войск в Харьковской области

ВС России продвинулись западнее Волчанска в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись западнее Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Западнее Волчанска есть существенное продвижение Российской армии», — рассказал источник канала.

Отмечается, что в городе ведутся ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что российские войска продолжают успешные бои за Купянск также в Харьковской области. По словам военкора Евгения Поддубного, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц потеряли в Купянске 1800 человек, 36 танков и другую технику.

Министерство обороны России заявило, что в освобождении города принимают участие соединения и воинские части группировки войск «Запад».

.
