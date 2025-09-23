Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

ВС России успешно взяли под контроль 5,6 тысячи зданий в Купянске

Российские военные успешно решают задачи по освобождению Купянска в Харьковской области. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщило Министерство обороны (МО) России. По данным ведомства, в освобождении города участвуют соединения и воинские части группировки войск «Запад».

«В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной сторон, взяв в ее полукольцо», — сообщили в Минобороны.

Из 8667 зданий взято под контроль 5667 Министерство обороны России

Уточняется, что всего в Купянске заблокированы до 700 человек, при этом 250 из них уже уничтожены. Среди них — бойцы воюющего за Украину «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины.

По информации МО России, за последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше 1,8 тысячи солдат в ходе боев за Купянск. Также были уничтожены 36 танков и других бронемашин, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

Боевая работа танка Т-80 БВМ первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на Купянском направлении в зоне специальной военной операции Фото: Александр Река / ТАСС

Киев превратил Купянск в город-крепость

Бои за Купянск идут почти с самого начала специальной военной операции (СВО). Российские военные заняли город еще в феврале 2022 года. Осенью того же года украинские войска начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. В результате было принято решение об отходе Вооруженных сил (ВС) России из города. Украинские военные при этом понесли тяжелые потери. Однако бои на этом направлении не прекращались, и вскоре ВС РФ начали наступление на купянском направлении. В ноябре 2024 года колонны российской техники с десантом вновь вошли в Купянск.

За время боев за город Киев превратил его в мощный укрепрайон, заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что практически каждое здание в городе представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку.

Фактически город был превращен в крепость с использованием железобетонных сооружений и минных полей Министерство обороны России

Украинский солдат в Купянске Фото: Bram Janssen / AP

ВС России использовали тактику «подземного десанта»

В ходе освобождения Купянска штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы действовали комплексно, сообщило Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, российские военные применили тактику «подземного десанта», действующего через инженерные коммуникации.

О том, что ВС России использовали газовую трубу для наступления на Купянск, сообщалось и ранее. По имеющейся информации, российские военнослужащие зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый и за четыре дня с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до Купянска. По данным украинской стороны, россияне «построили целую логистическую артерию» для наступления на город.

Зеленского уличили в использовании тактики Гитлера

Киев, в свою очередь, использует тактику Гитлера для обороны Купянска. Об этом заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

Дело в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский использует оборонительную тактику Гитлера, у которого был стратегический оборонительный рубеж «Восточный вал», города-крепости, вера в чудо-оружие (...) и так далее. Соответственно, города-крепости, включая Купянск, есть и у Зеленского Юрий Кнутов военный аналитик

Эксперт добавил, что «нормальный командир» в такой ситуации отдал бы приказ о постепенном выводе войск из города для сохранения людей. Зеленский же, по мнению Кнутова, заставляет ВСУ биться до последнего. «Для него не важно, что все обороняющиеся погибнут», — указал военный аналитик.

Британский журналист Уоррен Торнтон также полагает, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский фактически отправляет бойцов на убой, пытаясь удержать Купянск «любой ценой».

По мнению депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой, в Купянске для Вооруженных сил Украины назревает катастрофа, «которую в течение года отсрочили, но сейчас замалчивают на уровнях принятия решений».

Сам Зеленский заявил, что украинские военные продолжают защищать свои позиции в Купянске и пообещал «новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия».

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Значение Купянска оценили

Купянск является важным логистическим центром и имеет выгодное оборонительное положение, так как расположен на обоих берегах реки Оскол, один из которых находится на возвышенности, отметили в Минобороны России. Кроме того, река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.

Взятие города позволит российским военным развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев, заявили в ведомстве. Также для российских войск откроется прямой путь на Волчанск. Кроме того, ВС России смогут продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

«Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе», — пояснили в МО.