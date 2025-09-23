Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
В Минобороны назвали перспективы для ВС России после взятия Купянска

Минобороны: Взятие Купянска позволит развить наступление в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Купянска Вооруженными силами (ВС) России позволит развить наступление в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев», — говорится в сообщении.

Помимо того, отметили в оборонном ведомстве, после перехода Купянска под контроль российских войск откроется прямой путь на Волчанск навстречу наступающим подразделениям группировки «Запад». ВС России также смогут продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

В этот же день Минобороны сообщило, что российские войска улучшили тактическое положение возле Купянска в Харьковской области и Кировска в Донецкой народной республике. Отмечается, что Вооруженные силы Украины за сутки лишились более 230 бойцов, а также нескольких единиц техники.

.
