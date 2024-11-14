«Дерзко влетели на броне». Российские войска вошли в Купянск. Они вернулись в город спустя два года

Десант ВС России захватил первый опорный пункт ВСУ после захода в Купянск

Российские войска спустя два года вернулись в город Купянск в Харьковской области. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», колонны техники с десантом ворвались туда «парадным строем». Известно, что Вооруженные силы (ВС) России уже захватили первый опорный пункт украинской армии.

Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что первые подразделения зашли в восточную часть населенного пункта еще вечером 13 ноября. Они ворвались в Заосколье — район, находящийся на левом берегу реки Оскол.

По словам журналиста, говорить о полном контроле левобережного Купянска пока рано. Бойцам нужно закрепиться на позициях и наладить логистику, добавил он.

Первые подразделения дерзко влетели на броне, десант высадился и сейчас держит оборону. Примерно так же, кстати, брали Снагость на курском направлении Александр Коц военный корреспондент

14 ноября после обеда две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово, уточняет «Русская Весна». На вооружении одной из них были два многоцелевых транспортера-тягача легких бронированных (МТ-ЛБ), боевая машина пехоты и танк.

Известно, что как минимум один МТ-ЛБ беспрепятственно доехал до Сватовской улицы. В районе улицы Некрасова машину подбили, однако она успела высадить полтора десятка российских бойцов, занявших ближайшие дома. На эту же улицу севернее пробился танк.

Фото: Thomas Peter / Reuters

По данным Telegram-канала Shot, российские военные уже взяли под контроль первый опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков занял позицию, откуда украинские бойцы следили и передавали информацию о продвижении российских военных. Своими действиями россияне оборвали на какое-то время связь со штабом украинского командования. В результате оставшиеся на этом участке солдаты ВСУ остались без координации и приказов и были уничтожены.

Стратегическое значение Купянска

По словам военного эксперта капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, Купянск является важнейшим логистическим центром по снабжению украинской армии.

Как известно, в 2022 году мы уже были в Купянске, но вынуждены были отойти осенью 2022 года. Сейчас наше продвижение очевидно, и враг может оказаться в незавидном положении, называемом котлом. Освобождаются ближайшие села, населенные пункты. То есть это очень серьезно. Это продвижение на харьковское направление Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область являются ключевыми направлениями для ВСУ. «По этим направлениям идут самые ожесточенные бои», — добавил он.

Туда, по словам эксперта, ВСУ бросают все новые силы, людей, технику. Тем не менее противостоять России не получается, резюмировал он.

На Украине признали продвижение российских войск в Купянске

Украинский аналитический проект DeepState сообщил, что армия России взяла под контроль Ильинку, а также продвинулась в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и в Купянске.

В сентябре начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что на левобережье Купянска складывается критическая ситуация. Он сообщал, что в район Заосколье не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций, а жители города неохотно эвакуируются.

При этом украинское командование стало уходить из города еще в мае. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутата Госдумы Виктора Водолацкого, руководство ВСУ покинуло населенный пункт, оставив там подразделения прикрытия.

Кроме того, говорил он, Купянск покинула местная власть, а оставшиеся подразделения прикрытия ждали подхода российских сил.