15:18, 23 сентября 2025Россия

В Минобороны России назвали потери ВСУ за месяц боев за Купянск

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в боях за Купянск свыше 1800 человек. Потери украинской стороны назвало Минобороны России в Telegram.

В ведомстве добавили, что также уничтожены 36 танков и других бронемашин, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска блокировали в городе крупную группировку ВСУ, взяв ее в полукольцо с северной и западной стороны. Отмечается, что в Купянске находятся бойцы из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и спецназа ГУР Украины.

