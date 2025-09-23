В Минобороны России назвали потери ВСУ за месяц боев за Купянск

За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в боях за Купянск свыше 1800 человек. Потери украинской стороны назвало Минобороны России в Telegram.

В ведомстве добавили, что также уничтожены 36 танков и других бронемашин, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска блокировали в городе крупную группировку ВСУ, взяв ее в полукольцо с северной и западной стороны. Отмечается, что в Купянске находятся бойцы из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и спецназа ГУР Украины.