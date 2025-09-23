Стало известно о смерти на СВО семерых жителей российского региона

В Саратовской области сообщили о смерти на СВО семерых жителей региона

В Саратовской области сообщили о смерти семерых жителей региона на специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в публикации сетевого издания «Новости Саратова».

Речь идет о жителях разных районов области. Одного из них не стало во время отпуска, при этом солдат участвовал в СВО с 2022 года. Это произошло 18 сентября.

Местные власти принесли соболезнования родственникам всех военнослужащих.

Ранее один из продолжающих службу бойцов СВО рассказал о полученном им ранении и спасении. Солдата ранил украинских снайпер, после чего боец пять дней провел без сознания. Придя в себя, он смог вернуться к российским позициям, при этом бойцу пришлось пройти по минному полю.