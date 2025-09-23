Россия
10:24, 23 сентября 2025

Бывшая жена заявила о странном поведении обвиненного в предательстве сослуживцев бойца СВО

Экс-жена обвиненного в предательстве бойца СВО Ступникова: Муж часто жаловался
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Обвиненный в предательстве, наведении ракет на сослуживцев и переходе на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский боец Лев Ступников во время несения службы в зоне СВО часто жаловался жене на эмоциональное состояние и предложил уехать за границу. О странном поведении мужа сообщила бывшая супруга Ступникова Елизавета, ее слова приводит RT.

Она поделилась, что Ступников возмущался тем, что его жена живет в комфорте и «шикует», пока он находится на СВО. Между супругами часто возникали конфликты, и Елизавета якобы даже думала развестись со Ступниковым.

После этого боец надолго пропал, а когда снова вышел на связь с женой, предложил ей переехать за границу. «Он не обозначал это Украиной. Просто говорил, что к нему (...). Я отказалась», — заявила бывшая жена военного.

Россиянка добавила, что в ответ на отказ муж обвинил ее в предательстве.

В возможном предательстве Ступникова обвинили бойцы группы Аида спецназа «Ахмат». Они заявили, что боец мог связаться с украинскими кураторами, передавать данные о дислокации своего подразделения и контролировать удары реактивными ракетами по сослуживцам. После этого, как утверждают в «Ахмате», Ступников покинул часть и переметнулся на сторону ВСУ. В качестве подтверждения публикуется видео, на кадрах которого человек, похожий на Ступникова, слушает рассказ украинского интервьюера о предательстве и подтверждает его слова.

Ранее в распоряжении СМИ появились подробности биографии Ступникова.

