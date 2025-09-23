В Белгородской областью российский дрон протаранил дрон ВСУ и попал на видео

Таран российским беспилотником украинского дрона попал на видео. Ролик опубликовал блогер Борис Рожин в Telegram.

На записи, сделанной с камеры российского беспилотника, он приближается к украинскому БПЛА «Лелека-100». Затем видео обрывается — это свидетельствует об успешном поражении цели.

Ролик был снят над населенным пунктом Вознесеновка Белгородской области, отметил Рожин.

Ранее было опубликовано видео уничтожения в воздушном бою украинского мультикоптера «Баба-Яга». При этом оба беспилотника удалось приземлить без критических повреждений, их можно использовать для новых задач.