Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
5:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
1:0
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
1:3
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Наполи
3:2
Завершен
Пиза
Италия — Серия А|4-й тур
08:00, 23 сентября 2025Спорт

Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото спортсменка в откровенном разноцветном купальнике стоит спиной на фоне моря. «Баланс работы и отдыха», — подписала она снимок. Публикация собрала более 167 тысяч лайков.

Ранее Соболенко второй раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата США в Нью-Йорке (US Open). В финале она обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    Европа с начала летнего сезона закупила рекордные объемы СПГ

    Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

    Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

    Власти российского региона объявили о резко обострившейся ситуации из-за атак ВСУ

    Движение по Крымскому мосту перекрывали

    Ущерб из-за хищений у Минобороны России составил 5 миллиардов рублей

    Россиянка назвала бесящие соотечественников особенности жизни в США

    Доктор Мясников удивился ценам на один вид лекарств

    В России оценили слова Ким Чен Ына о секретном оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости