Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото спортсменка в откровенном разноцветном купальнике стоит спиной на фоне моря. «Баланс работы и отдыха», — подписала она снимок. Публикация собрала более 167 тысяч лайков.

Ранее Соболенко второй раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата США в Нью-Йорке (US Open). В финале она обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).