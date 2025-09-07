Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
6:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Армения
0:5
Завершен
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 1-й тур
Арина Соболенко
2:0
Завершен
Аманда Анисимова
US Open (ж)
01:28, 7 сентября 2025Спорт

Соболенко второй раз подряд стала победительницей US Open

Соболенко обыграла Анисимову и во второй раз стала победительницей US Open
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу белорусской спортсменки. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

Соболенко реализовала пять брейк-пойнтов из шести, исполнила один эйс и допустила две двойных ошибки. Анисимова реализовала четыре брейк-пойнта из семи, допустила семь двойных ошибок и исполнила четыре подачи навылет.

Ранее японская теннисистка Наоми Осака взорвала интернет нарядом на турнире US Open. Внимание фанатов привлекла игрушка на сумке спортсменки: речь идет о блестящей Лабубу с ракеткой. Стоимость такой куклы бренда A-Morir составила 495 долларов (39 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окутавшая Петербург вонь начала вызывать слезотечение

    Жители двух российских городов сообщили о взрывах

    Соболенко второй раз подряд стала победительницей US Open

    ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных беспилотников

    Российский посол назвал опасными заявления стран Запада о подготовке к войне

    На Западе усомнились в адекватности Зеленского после ответа на предложение Путина

    Силы ПВО сбили более 30 дронов над регионами России

    Петербуржцам посоветовали «переждать» окутавшую город вонь

    Финляндия депортировала более ста россиян

    Зеленский сообщил о строительстве оружейного завода в Дании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости