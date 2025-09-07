Соболенко второй раз подряд стала победительницей US Open

Соболенко обыграла Анисимову и во второй раз стала победительницей US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу белорусской спортсменки. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

Соболенко реализовала пять брейк-пойнтов из шести, исполнила один эйс и допустила две двойных ошибки. Анисимова реализовала четыре брейк-пойнта из семи, допустила семь двойных ошибок и исполнила четыре подачи навылет.

Ранее японская теннисистка Наоми Осака взорвала интернет нарядом на турнире US Open. Внимание фанатов привлекла игрушка на сумке спортсменки: речь идет о блестящей Лабубу с ракеткой. Стоимость такой куклы бренда A-Morir составила 495 долларов (39 тысяч рублей).