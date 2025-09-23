Президенты Казахстана и Украины встретились впервые с 2019 года и обсудили СВО. Что они сказали про завершение конфликта?

Президент Казахстана Токаев встретился с Зеленским и обсудил СВО

Президенты Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский встретились на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и обсудили несколько тем, в том числе российскую специальную военную операцию (СВО) и пути решения украинского конфликта.

Как рассказали в пресс-службе казахстанского лидера, Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в его стране, а Токаев, высказываясь о сложившейся ситуации, подчеркнул, что «в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта».

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Зеленский поблагодарил Казахстан за поддержку Украины

В личном Telegram-канале украинский лидер подтвердил, что встретился со своим казахстанским коллегой, и сообщил, что детально обсудил с ним усилия Украины, США и Европы по урегулированию конфликта. Также во время встречи речь шла о торгово-экономического сотрудничестве и заинтересованности компаний Казахстана в восстановлении Украины.

Сейчас ключевая задача — достижение справедливого и длительного мира, с надежными гарантиями безопасности. (…) Спасибо Казахстану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Владимир Зеленский президент Украины

Основными гарантиями безопасности украинский глава ранее называл сохранение нынешней численности Вооруженных сил Украины, обеспечение финансирования военнослужащих и договоренность с партнерами об их готовности поддержать Киев.

Последний раз президенты Украины и Казахстана встречались в 2019 году

Фото: Stringer / Reuters

Токаев стал одним из немногих, лично поздравивших Зеленского с Днем независимости Украины

В прошлом месяце, когда Украина праздновала День независимости, поздравление президента Казахстана в адрес Зеленского по этому случаю вызвало общественный резонанс. Токаев стал одним из немногих лидеров, поздравивших страну и лично обратившихся к украинскому главе.

Политолог Аркадий Дубнов назвал такой жест «проявлением особой смелости в нынешней политической обстановке». Отмечалось, что основная масса глав стран СНГ ограничились тогда сдержанными формулировками, поздравляя саму страну и народ. Подобный Токаеву жест совершил лишь премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Известно также, что Казахстан оказывает Украине гуманитарную помощь, за что Зеленский ранее благодарил страну. Также государства ведут обсуждения взаимодействия в сфере экономики.