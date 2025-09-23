Трамп заявил об угрозе уничтожения мира

Трамп: Угроза применения ядерного оружия рискует уничтожить весь мир и ООН

Угроза потенциального применения ядерного или биологического оружия рискует уничтожить весь мир, и в том числе Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Биологическое оружие ужасно, а ядерное (...) Я смотрю на оружие, которое настолько мощное, что мы просто не сможем его применить... Если мы когда-нибудь это сделаем, то миру буквально может прийти конец. Не будет никакой ООН, о которой можно было бы говорить. Вообще ничего не будет», — указал глава государства.

Трамп также сообщил, что намерен возглавить глобальные усилия по прекращению производства биологического оружия. Он добавил, что США «готовы стать первопроходцами в разработке системы проверки» на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Трамп пригрозил Венесуэле, что США нанесут новые удары по наркокартелям, которые якобы связаны со страной. Он подчеркнул, что Штаты уничтожат каждого террориста-бандита, провозящего запрещенные вещества на американскую территорию.