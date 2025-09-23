Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 23 сентября 2025Мир

Трампа уличили в начале культурной войны против Европы

ECFR и ECF: Трамп ведет культурную войну против Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ведет культурную войну против Европы. Об этом заявили авторы совместного доклада Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и Европейского культурного фонда (ECF), опубликованного в The Guardian.

«Президент США активно пытается вмешаться в европейские выборы, трансформировать трансатлантические отношения в сторону консервативных ценностей и сплотить правых популистов Европы вокруг темы свободы слова», — говорится в материале.

В докладе ECFR и ECF говорится, что разногласия среди лидеров Европейского союза (ЕС), их колебания и подход «льстить, умиротворять, отвлекать» в общении с Трампом лишь поощряют подобное обращение.

По словам исследователя Павла Зерки, в культурной войне Трампа целью является сама Европа. Он также отметил, культурная война разворачивается на двух уровнях: как идейный спор о ценностях, лежащих в основе европейской политики, и как борьба за достоинство, авторитет и идентичность Европы как самостоятельного игрока на мировой арене.

Ранее стало известно, что иностранные лидеры перестали смеяться над Трампом, поскольку не верят, что могут управлять им. Отмечается, что американский лидер демонстрирует непредсказуемость, что никакое количество комплиментов и подарков этого не изменит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрона задержали в США

    Россиян предупредили о наказании за игнорирование электронной повестки в военкомат

    Ким Кардашьян снялась в откровенном образе

    Осень опоздает в Москву почти на месяц

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    Швеция пригрозила применением силы в случае нарушения воздушного пространства

    Глава Минобороны Швеции призвал Европу готовиться к войне

    Главу Совета судей России связали с криминальным бизнесом и ОПГ «Покровский»

    Власти Украины решили полагаться на себя в конфликте с Россией

    Россия направила ноту МИД Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости