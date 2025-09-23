Трампа уличили в начале культурной войны против Европы

ECFR и ECF: Трамп ведет культурную войну против Европы

Администрация президента США Дональда Трампа ведет культурную войну против Европы. Об этом заявили авторы совместного доклада Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и Европейского культурного фонда (ECF), опубликованного в The Guardian.

«Президент США активно пытается вмешаться в европейские выборы, трансформировать трансатлантические отношения в сторону консервативных ценностей и сплотить правых популистов Европы вокруг темы свободы слова», — говорится в материале.

В докладе ECFR и ECF говорится, что разногласия среди лидеров Европейского союза (ЕС), их колебания и подход «льстить, умиротворять, отвлекать» в общении с Трампом лишь поощряют подобное обращение.

По словам исследователя Павла Зерки, в культурной войне Трампа целью является сама Европа. Он также отметил, культурная война разворачивается на двух уровнях: как идейный спор о ценностях, лежащих в основе европейской политики, и как борьба за достоинство, авторитет и идентичность Европы как самостоятельного игрока на мировой арене.

Ранее стало известно, что иностранные лидеры перестали смеяться над Трампом, поскольку не верят, что могут управлять им. Отмечается, что американский лидер демонстрирует непредсказуемость, что никакое количество комплиментов и подарков этого не изменит.