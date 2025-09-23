Экономика
16:01, 23 сентября 2025Экономика

У задержанного энергетического олигарха нашли недвижимость на миллиарды рублей

У задержанного олигарха Боброва нашли недвижимость более чем на два млрд рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

У задержанного владельца энергетической компании «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва нашли недвижимость на несколько миллиардов рублей в России, Великобритании и Италии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, олигарх с 2012 года владеет просторной квартирой площадью 412 квадратных метров на Цветном Бульваре в Москве, которая могла быть совмещена из двух. Ее примерная цена — около миллиарда рублей. Кроме того, Бобров является одним из учредителей ТСЖ в доме, где расположена квартира.

Еще один объект, о котором упоминается в публикации — таунхаус метражом более 600 «квадратов» на Олд-Квин-стрит в Лондоне, находящийся в собственности олигарха с 2020-го. Shot утверждает, что за покупку таунхауса бизнесмен заплатил более 1,3 миллиарда рублей. Среди особенностей этого жилья — зимний сад с видом на парк, несколько залов приемов, а также комната с собственной террасой.

Помимо этого, в собственности у Боброва находилась вилла на берегу озера Лаго-Маджоре в итальянском городе Бавено. Речь идет о двухэтажном доме площадью 280 квадратных метров, возведенном в 1907 году. По предварительным данным, семья Боброва на протяжении длительного времени постоянно проживала в Италии.

О задержании энергетического олигарха стало известно ранее в этот же день. Из Москвы Боброва увезли в Екатеринбург к следователю. Вместе с владельцем «Облкоммунэнерго» силовики забрали его соратницу Татьяну Черных.

