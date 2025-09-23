Ученые обнаружили у одного вида акул склонность к «оргиям»

Ученые впервые зафиксировали на видео спаривание калифорнийских тройнозубых акул в дикой природе и обнаружили, что эти рыбы склонны к оргиям. Об этом сообщает The Guardian.

Неожиданно заснятый у побережья Канады «групповой секс» стал первым задокументированным процессом спаривания у этого вида. Морской биолог Уго Лассо стал свидетелем того, как два самца последовательно спаривались с одной самкой. Групповое спаривание длилось 110 секунд и оставило акул-самцов без сил. «Затем самцы потеряли всю свою энергию и лежали неподвижно на дне, в то время как самка активно поплыла куда-то», — рассказал Лассо.

Морской биолог отметил, что групповое спаривание у акул остается малоизученным явлением. Это, по его словам, отличает их дельфинов, которые «спариваются постоянно».

Эксперт по морской экологии Кристин Даджтон подчеркнула, что видеозапись поможет в сохранении этого исчезающего вида, поскольку указывает на ключевой район размножения. «Удивительно, что два самца участвовали в спаривании последовательно», — отметила она.

Исследование опубликовано в Journal of Ethology и может помочь в программах искусственного осеменения для восстановления популяции калифорнийских тройнозубых акул, которые находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что самка акулы из зоопарка в США родила акуленка без участия самца. Брукфилдский зоопарк в штате Иллинойс объявил, что живущая в их аквариуме глазчатая кошачья акула родила детеныша, несмотря на отсутствие контакта с самцами на протяжении четырех лет.