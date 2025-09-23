Бывший СССР
Украина и страны НАТО занялись ритуальным танцем

Переговоры НАТО с Украиной о гарантиях безопасности сравнили с ритуальным танцем
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Переговоры стран НАТОСША и членов Евросоюза — с Украиной о гарантиях безопасности сравнили с ритуальным танцем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.

Он сомневается, что американский президент Дональд Трамп сможет ввести санкции против России, добавив, что пренебрежительно относится к «многонедельным переговорам» между США, Европейским союзом (ЕС) и Украиной по гарантиям безопасности.

«Сравнив этот процесс с ритуальным танцем, он сказал: "Было бы очень красиво, если бы люди не страдали"», — приводит агентство слова украинского чиновника.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности, детали которых сейчас обсуждаются, вступят в силу только после того, как Россия и Украина заключат соглашение. При этом, как подчеркнул финский лидер, Москва не будет иметь право вето в отношении их формата.

