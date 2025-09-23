Бывший СССР
Украинцы взяли штурмом ТЦК и выпустили мобилизованных

Украинцы взяли штурмом Калушский ТЦК и выпустили троих мобилизованных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинцы взяли штурмом Калушский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) и выпустили троих мобилизованных, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Группа неизвестных напала на Калушский ТЦК, трое военнообязанных сбежали», — заявили в Ивано-Франковском областном ТЦК.

На месте происшествия начала работать следственно-оперативная группа, другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее стало известно, что десятки солдат ВСУ сдались в плен через созданный волонтерами бот. Платформу разработали для оказания помощи украинцам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК. Также его создали и для обычных военных ВСУ, чтобы они могли добровольно сдаться в плен.

