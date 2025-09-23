Депутат Журавлев: Россия не будет бить по гражданским объектам Украины

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по крымскому поселку Форос Россия не станет атаковать курорты Западной Украины или санатории под Киевом. Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru», российские войска ведут войну, стремясь не навредить гражданским.

«Мы не собираемся поражать санатории под Киевом или курорты Западной Украины, войну ведем по-другому, стараясь не задеть мирное население. Ответим уверенным и планомерным продвижением нашей армии по всем направлениям», — сказал депутат. Он также подчеркнул, что Крым для Украины является одной из приоритетных целей, так как Киев все еще не может смириться с тем, что регион «ушел» в Россию.

Шеремет прокомментировал и переговорный процесс между Москвой и Киевом. По его словам, украинские власти намеренно завели его в тупик, и теперь, чтобы добиться мира, нужно говорить не с Украиной, а с США.

ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами.