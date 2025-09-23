Россия
В Казани вслед за другими городами объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС: В Казани вслед за другими городами Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА
Анна Щербакова
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Казани вслед за другими городами Татарстана объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в МЧС России, передает РБК.

Аналогичные меры объявлены в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске. Жителям следует принять меры безопасности. В ведомстве рекомендовали гражданам спуститься в укрытие – подвал или паркинг, а также не подходить к окнам.

Кроме того, в аэропортах Казани и Нижнекамска ограничили полеты. Для воздушных гаваней объявили режим «Ковер». Накануне вечером в Татарстане действовал режим «Беспилотная опасность».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками. Тогда в отражении атаки были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

