13:19, 23 сентября 2025

В Кремле назвали условие для соблюдения ограничений по ДСНВ

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия готова соблюдать ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) только при условии соответствующих шагов со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать. Но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединенных Штатов», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл отметил, что предложение российского лидера по ДСНВ является позитивным шагом. По его мнению, главе Белого дома следует ответить согласием на соответствующую инициативу Москвы.

