В Кремле оценили угрозы главы МИД Польши Сикорского

Песков: Кремль негативно относится к словам Сикорского о воздушном пространстве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Кремль негативно относится угрозам министра иностранных дел Радослава Сикороского, обещавшего сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки», — указал Песков.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Сикорский обратился к правительству России с просьбой: «не приходить жаловаться», если ракета или самолет окажутся в воздушном пространстве страны без разрешения, целенаправленно или по ошибке, и будут сбиты.

Свое заявление Сикорский назвал предупреждением.

