В МИД России заявили о готовности к диалогу с Украиной

В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с Украиной для урегулирования конфликта

Россия открыта к диалогу с Украиной и готова продолжать переговорный процесс, чтобы прийти к взаимоприемлемым договоренностям и завершить конфликт. Об этом сообщили в МИД России, передают «Известия».

«Россия открыта к политико-дипломатическому решению конфликта. Именно такой подход лег в основу нашей инициативы по возобновлению в Стамбуле прямых переговоров с Украиной», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Там также поблагодарили Турцию за предоставленную площадку для проведения переговоров и «неизменное гостеприимство».

Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц выступил с призывом к России провести прямые переговоры с Украиной.