В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Совет по телевидению Молдавии опроверг запрет «Иван Васильевич меняет профессию»

Совет по телевидению и радио Молдавии опроверг информацию, что в стране был запрещен показ советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», о чем сообщил на своем сайте.

Там назвали распространившиеся в российской прессе данные о запрете ложными. «Совет уточняет, что ни регулирующий орган, ни какое-либо другое государственное учреждение не запретило трансляцию этой или подобных кинематографических работ», — заявили в ведомстве.

Совет допустил, что решение о запрете показа мог принять конкретный канал, посчитав, что показ фильма подпадает под статью Кодекса аудиовизуальных медиауслуг Молдавии, в котором говорится о недопустимости показа иностранного контента с милитаристским содержанием (кроме произведенных в ЕС, США и Канаде). «Государственные органы, а также национальный регулятор аудиовизуальных средств никак не вмешиваются в этот процесс, не подвергают цензуре контент и не блокируют его вещание», — добавили в Совете.

Там также указали на то, что в программах телеканалов представлено много программ на русском языке или российского происхождения.

Ранее сообщалось, что культовый советский фильм был снят с эфира в Молдавии прямо во время трансляции. «Уважаемые абоненты! Трансляция остановлена на время показа программы с содержанием, запрещенным Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах», — было сказано в оповещении, появившемся в эфире.