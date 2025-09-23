Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:51, 23 сентября 2025Культура

В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Совет по телевидению Молдавии опроверг запрет «Иван Васильевич меняет профессию»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Совет по телевидению и радио Молдавии опроверг информацию, что в стране был запрещен показ советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», о чем сообщил на своем сайте.

Там назвали распространившиеся в российской прессе данные о запрете ложными. «Совет уточняет, что ни регулирующий орган, ни какое-либо другое государственное учреждение не запретило трансляцию этой или подобных кинематографических работ», — заявили в ведомстве.

Совет допустил, что решение о запрете показа мог принять конкретный канал, посчитав, что показ фильма подпадает под статью Кодекса аудиовизуальных медиауслуг Молдавии, в котором говорится о недопустимости показа иностранного контента с милитаристским содержанием (кроме произведенных в ЕС, США и Канаде). «Государственные органы, а также национальный регулятор аудиовизуальных средств никак не вмешиваются в этот процесс, не подвергают цензуре контент и не блокируют его вещание», — добавили в Совете.

Там также указали на то, что в программах телеканалов представлено много программ на русском языке или российского происхождения.

Ранее сообщалось, что культовый советский фильм был снят с эфира в Молдавии прямо во время трансляции. «Уважаемые абоненты! Трансляция остановлена на время показа программы с содержанием, запрещенным Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах», — было сказано в оповещении, появившемся в эфире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    Звезда «Уральских пельменей» назвала отличие европейских женщин от российских

    ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

    Экс-жена наводившего ракеты ВСУ на своих офицера рассказала о его отношении к СВО

    Названа дата включения отопления в Москве

    Трамп похвастался своей речью в ООН

    Бортпроводник употребил наркотики для усиления сексуальных ощущений и избежал тюрьмы

    Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

    Военкор раскрыл подробности обстановки в Купянске

    В российском регионе решили судьбу надругавшегося над падчерицей педофила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости