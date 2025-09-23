Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 23 сентября 2025Мир

В Польше потребовали немедленно открыть границу с Белоруссией

Вице-спикер Сейма Польши Босак потребовал от Туска открыть границу с Белоруссией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак потребовал от премьер-министра страны Дональда Туска немедленно открыть границу с Белоруссией. Его слова передает РИА Новости.

«Наши требования касаются более тысячи грузовиков. Трудно поверить, что польские грузовики и польские граждане оказались в заложниках из-за решения польского правительства», — отметил вице-спикер.

По словам Босака, закрытие границы является безрезультатным санкционным ограничением, так как поставка различных товаров «и так идет через балтийские страны». В связи с этим Босак призвал правительство Польши «признать свои ошибки» и открыть границу для возвращения грузовиков. Он подчеркнул, что эта ситуация «должна кончиться немедленно».

11 сентября Польша полностью закрыла границу с Белоруссией. Туск объяснил это военными учениями Москвы и Минска «Запад-2025».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ задействовали воздушные шары в массированной ночной атаке на Россию. Почему они считаются опаснее дронов?

    Многодетную россиянку жестоко избивали несколько часов в машине

    Волочкова назвала виновника ее ссор с дочерью

    В России возникли проблемы с конвоем арестантов

    В США введут новый визовый сбор

    Франция перенесла испытания демонстратора многоразовой ракеты

    НАТО выступила с заявлением в адрес России

    Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам

    В Кремле оценили угрозы главы МИД Польши Сикорского

    Названы самые напряженные направления в зоне украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости