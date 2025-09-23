В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Китай и Индия являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, говорит о том, что президент США хотел бы торговать энергоресурсами с этими странами вместо России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Китай и Индия являются нашими стратегическими партнерами, естественно, им очень выгодно вести бизнес и сотрудничество с Россией, мы члены БРИКС, и это пытается ставить в вину Трамп. На самом деле он преследует коммерческие интересы американских компаний, которые хотели бы вместо России продавать энергоресурсы по высоким ценам Китаю, Индии и европейским странам», — сказал Чепа.
Ранее Трамп на сессии Генассамблеи ООН заявил о спонсорстве конфликта на Украине со стороны Китая и Индии. По его словам, Пекин и Нью-Дели «спонсировали» украинский конфликт, продолжая закупать у Москвы нефть. Американский лидер также пригрозил в случае отказа России от заключения мирного соглашения введением пошлин, которые «очень быстро остановят кровопролитие».