В России оценили слова Ким Чен Ына о секретном оружии

Коротченко назвал секретным оружием КНДР средства доставки ядерного оружия

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал слова лидера КНДР Ким Чен Ына, который заявил о появлении секретного оружия в стране. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Коротченко предположил, что секретным оружием Северной Кореи являются средства доставки ядерного оружия. Он напомнил о достижениях КНДР в создании ракетно-ядерных технологий.

«Мы можем предположить, что это либо новые разработки в виде средств доставки ядерных боезарядов на территорию противника, либо речь может идти о стратегических автономных системах — беспилотниках воздушного, подводного, а также морского базирования», — допустил он.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян завладел секретным оружием для наращивания оборонного потенциала. «Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала», — подчеркнул он.