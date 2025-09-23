Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:45, 23 сентября 2025Наука и техника

В России оценили слова Ким Чен Ына о секретном оружии

Коротченко назвал секретным оружием КНДР средства доставки ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал слова лидера КНДР Ким Чен Ына, который заявил о появлении секретного оружия в стране. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Коротченко предположил, что секретным оружием Северной Кореи являются средства доставки ядерного оружия. Он напомнил о достижениях КНДР в создании ракетно-ядерных технологий.

Материалы по теме:
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорилисьСеверная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
28 февраля 2019
Красная крепость Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
Красная крепостьКак Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
8 октября 2019

«Мы можем предположить, что это либо новые разработки в виде средств доставки ядерных боезарядов на территорию противника, либо речь может идти о стратегических автономных системах — беспилотниках воздушного, подводного, а также морского базирования», — допустил он.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян завладел секретным оружием для наращивания оборонного потенциала. «Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    Американский сенатор заявила о позоре Трампа после саммита на Аляске

    Европа с начала летнего сезона закупила рекордные объемы СПГ

    Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

    Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

    Власти российского региона объявили о резко обострившейся ситуации из-за атак ВСУ

    Движение по Крымскому мосту перекрывали

    Ущерб из-за хищений у Минобороны России составил 5 миллиардов рублей

    Россиянка назвала бесящие соотечественников особенности жизни в США

    Доктор Мясников удивился ценам на один вид лекарств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости