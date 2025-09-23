В России оценили штурм ТЦК на Украине

Мирошник оценил штурм ТЦК на Украине словами «массовым бунтом пока не пахнет»

Посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале оценил новость о том, что на Украине взяли штурмом Калушский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине).

«Массовым бунтом пока не пахнет, но когда собирается группа отчаянных, они бегут. Хоть кто-то проявляет инстинкты отличные от стадного», — прокомментировал Мирошник.

Ранее сообщалось, что украинцы взяли штурмом Калушский ТЦК и выпустили троих мобилизованных. Другие подробности инцидента не приводятся.