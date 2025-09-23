Мир
04:04, 23 сентября 2025

В России оценили штурм ТЦК на Украине

Мирошник оценил штурм ТЦК на Украине словами «массовым бунтом пока не пахнет»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале оценил новость о том, что на Украине взяли штурмом Калушский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине).

«Массовым бунтом пока не пахнет, но когда собирается группа отчаянных, они бегут. Хоть кто-то проявляет инстинкты отличные от стадного», — прокомментировал Мирошник.

Ранее сообщалось, что украинцы взяли штурмом Калушский ТЦК и выпустили троих мобилизованных. Другие подробности инцидента не приводятся.

