13:40, 23 сентября 2025

В Турции ответили на вопрос о связи закупок F-35 со слухами о выкупе С-400

В Турции заявили, что покупка F-35 не связана со слухами о выкупе С-400 Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Покупка Турцией американских истребителей F-35 никак не связана со слухами об обратном выкупе Россией комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщает РИА Новости.

«В СМИ очень много спекуляций на эту тему. Эти вопросы никак не связаны. Министерство обороны уже заявило, что никаких изменений в турецкой позиции по С-400 нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу со ссылкой на турецкие медиа сообщил, что Москва может вести переговоры с Анкарой о выкупе С-400 российского производства.

Позднее эту информацию со ссылкой на источники в турецком Минобороны опровергло ТАСС.

.
