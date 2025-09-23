Бывший СССР
В Харькове за вечер раздались более десяти взрывов

Мэр Харькова Терехов заявил о 13 взрывах за вечер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Харькове за вечер вторника, 23 сентября, произошло 13 взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинского города Игорь Терехов.

«Двенадцатый и тринадцатый взрывы прозвучали почти одновременно», — написал он.

Терехов также уточнил, что большинство прилетов пришлись на Холодногорский район города.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по предприятиям сборки БПЛА в Харьковской области. Помимо этого, как сообщил подпольщик, удар был нанесен по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Безлюдовка.

