Поддубный: ВСУ за последний месяц боев за Купянск потеряли 1800 человек

Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешные бои за Купянск. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее в полукольцо», — раскрыл он подробности.

По словам военкора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц потеряли в Купянске за месяц 1800 человек, 36 танков и другую технику. Отмечается, что город является важным логистическим центром.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в освобождении города участвуют соединения и воинские части группировки войск «Запад». Отмечается, что из 8667 зданий взято под контроль 5667.