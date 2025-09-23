Забота о себе
16:42, 23 сентября 2025

Людей после 50 лет призвали сдать несколько важных анализов

Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач Мария Хесус Гонсалес заявил, что после 50 лет необходимо сдать несколько важных анализов, чтобы оценить состояние здоровья. Об этом он рассказал изданию La Nueva España.

Как пояснил Гонсалес, в этом возрасте в организме происходит ряд изменений. «Наблюдается уменьшение мышечной массы, увеличение жировых отложений в области живота, повышение жесткости кровеносных сосудов, потеря плотности костной ткани, изменения зрения и слуха, гормональный дисбаланс», — отметил он.

Исходя из этого, врач призвал людей старше 50 лет сдать общий анализ крови и липидный профиль, проверить уровень глюкозы, витамина D и гормонов щитовидной железы, функционирование почек и печени. Это необходимо, чтобы оценить сердечно-сосудистые и метаболические риски, а также выявить отклонения, которые могут негативно повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе, заключил Гонсалес.

Ранее инфекционист Вера Сережина рассказала, как подготовиться к сезону простуд. По ее словам, для этого необходимо добавить в рацион клюкву.

