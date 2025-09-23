Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 23 сентября 2025Россия

ВСУ попытались ударить по российским регионам

МО: ПВО уничтожила 19 БПЛА ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны противника в Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также над Крымом и акваторией Черного моря. В общей сложности было уничтожено 19 беспилотников.

Попытки атак были предприняты с 19:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал о взрывах в Таганроге. По предварительным данным, в городе отражали атаку украинских дронов. Местные жители рассказали, что в небе были видны вспышки и дым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США не стали присоединяться к антироссийскому заявлению Украины и ЕС

    Зеленский почувствовал себя «президентом США»

    ВСУ попытались ударить по российским регионам

    Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

    Зеленский решил поделиться с Трампом «хорошими новостями» с фронта

    Германия раскритиковала требования сбивать российские самолеты

    На Украине после мобилизации электрика улицы города остались без света

    Россиянам рассказали о штрафах за коляски в подъезде

    Над российским городом прозвучала серия взрывов

    Трамп назвал «ничего не значащими» свои отношения с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости