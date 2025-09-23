Заслуженный пилот назвал причину низкого пролета грузового самолета в Новой Москве

Сытник о низком пролете самолета в Новой Москве: Экипаж выполнил инструкцию

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник назвал причину низкого пролета грузового самолета в Новой Москве. По его мнению, экипаж выполнил инструкцию, которая предусмотрена при выполнении полетов в таком мегаполисе, как Москва, его комментарий по ситуации приводит RT.

Сытник отметил, что пролет проходил под контролем средств противовоздушной обороны (ПВО) и гражданских диспетчеров.

Такой маневр требует от экипажа четкого выполнения инструкций и опыта, подчеркнул заслуженный пилот России.

«Как мы говорим, кнопочный пилот здесь не справится в автоматическом режиме. Это выполняют летчики с очень хорошими налетом и техникой пилотирования», — уверен Сытник.

Он предположил, что на попавших в сеть кадрах Ан-124. Это как раз известный маршрут, так называемый облет Москвы. «Он пролетел ниже, чем обычно, видимо, по соображениям безопасности», — поделился Сытник.

До этого военкор Юрий Котенок допустил, что самолет пролетел низко над Новой Москвой из-за угрозы дронов.

22 сентября стало известно, что самолет Ан-124 на экстремально низкой высоте пролетел над Новой Москвой.