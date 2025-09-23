Женщина упала в ледяной колодец со змеями и выживала там двое суток

В Китае 46-летняя женщина провалилась в заброшенный колодец со змеями, провела там больше двух суток и выжила. Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел 13 сентября в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны. Женщина по фамилии Цинь упала в старый колодец недалеко от дома. Ей удалось схватиться за стены и не утонуть в ледяной воде. При этом, по словам китаянки, в колодце жило несколько змей и было полно комаров, которые постоянно ее кусали.

Родные бросились на поиски Цинь, когда она не вернулась домой. Однако найти женщину удалось только через 54 часа, после того как полиция отследила ее маршрут по камерам видеонаблюдения. Китаянку благополучно подняли из колодца. Получила ли она серьезные травмы, не сообщается.

Цинь заявила после спасения, что продержалась так долго, только потому что постоянно думала о муже, детях и пожилых родителях.

