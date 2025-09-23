Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

Жители города Льгов в Курской области остались без света после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области. Об этом вечером во вторник, 23 сентября, сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

Он заявил о повреждении объектов энергетики инфраструктуры в результате атаки. Хинштейн уточнил, что основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил глава Курской области.

Ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали города Валуйки и Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.