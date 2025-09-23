Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:30, 23 сентября 2025Россия

Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

Жители города Льгов в Курской области остались без света после атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области. Об этом вечером во вторник, 23 сентября, сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

Он заявил о повреждении объектов энергетики инфраструктуры в результате атаки. Хинштейн уточнил, что основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил глава Курской области.

Ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали города Валуйки и Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США не стали присоединяться к антироссийскому заявлению Украины и ЕС

    Зеленский почувствовал себя «президентом США»

    ВСУ попытались ударить по российским регионам

    Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

    Зеленский решил поделиться с Трампом «хорошими новостями» с фронта

    Германия раскритиковала требования сбивать российские самолеты

    На Украине после мобилизации электрика улицы города остались без света

    Россиянам рассказали о штрафах за коляски в подъезде

    Над российским городом прозвучала серия взрывов

    Трамп назвал «ничего не значащими» свои отношения с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости