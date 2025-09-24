Из жизни
11:29, 24 сентября 2025Из жизни

10-летний мальчик сбежал в одних трусах от загадочных похитителей

В США 10-летний мальчик сбежал от похитителей в одних трусах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: wsaz.com

В Новом Орлеане, США, двум маленьким мальчикам удалось сбежать от загадочных похитителей. Об этом пишет People.

Как рассказывает мать одного из пострадавших, ее 10-летнего сына похитили, когда он с младшим братом шел с автобусной остановки домой. Его окружили двое мужчин в масках, под дулом пистолета посадили в автомобиль и увезли в заброшенный дом. Там они заставили мальчика раздеться до трусов, чтобы сфотографировать, а затем вышли, оставив его в комнате одного и закрыв дверь.

После этого ребенок принялся искать пути отступления и наткнулся на другого похищенного. Вместе они решили сбежать. Мальчик выбил дверь, и они оказались на свободе. Позже в тот же день он нашел свою одежду и рюкзак напротив своего дома. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в Малайзии мать чудом спасла маленького сына от таинственной похитительницы в торговом центре. Женщина 20 лет пыталась увести его с собой, взяв за руку.

    Все новости