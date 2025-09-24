Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 24 сентября 2025Мир

Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

Захарова: Лаврову предстоит около 10 встреч в первый день визита в США на ГА ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Главе Министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, каждый день министра будет проходить с насыщенной повесткой. По итогу готовится пресс-конференция, добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что выступление главы внешнеполитического ведомства ожидается 27 сентября. Также Лавров проведет несколько двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Также глава МИД примет участие в многосторонних мероприятиях по линии «Большой двадцатки», БРИКС и ОДКБ.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

    Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

    В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

    Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Российский нефтеперерабатывающий завод подвергся террористической атаке БПЛА

    Трамп пригрозил судом для высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

    Рассекречены детали нового iPhone

    Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости