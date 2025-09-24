Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

Захарова: Лаврову предстоит около 10 встреч в первый день визита в США на ГА ООН

Главе Министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, каждый день министра будет проходить с насыщенной повесткой. По итогу готовится пресс-конференция, добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что выступление главы внешнеполитического ведомства ожидается 27 сентября. Также Лавров проведет несколько двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Также глава МИД примет участие в многосторонних мероприятиях по линии «Большой двадцатки», БРИКС и ОДКБ.