16:25, 24 сентября 2025Ценности

A$AP Rocky высказался о старении

Рэпер A$AP Rocky признался, что смирился с седыми волосами
Мария Винар

Фото: Manon Cruz / Reuters

Популярный рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Ательстон Майерс) высказался о старении. Соответствующее интервью публикует журнал Elle.

В разговоре с редакторами музыкант признался, что смирился с данным процессом. «Мне через несколько лет стукнет 40. Я готов обнять этого ублюдка», — с иронией отметил он.

Кроме того, исполнитель указал на первые признаки старения, с которыми он столкнулся. «У меня растут эти красивые седые волосы. Я точно готов», — подчеркнул артист.

В мае A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи. В интервью Vogue рэпер заявил, что не видит грани между феминностью и маскулинностью.

