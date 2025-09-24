Силовые структуры
13:04, 24 сентября 2025Силовые структуры

Аферист с судимостью получил контракт на стройку полицейского участка

В Красноярском крае расторгли сделку строительства участка полиции аферистом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В селе Маганск Красноярского края аферист с судимостью получил контракт на строительство полицейского участка. Об этом сообщили в Telegram-канале Kras Mash.

По данным канала, администрация Березовского района разместила тендер на строительство на 12 миллионов рублей. Заказ достался компании ООО «ВАХШССК», учредитель которой за пару месяцев до этого получил три года условного срока за мошенничество. Отмечается, что прокуратура через суд добилась расторжения сделки.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал первого заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову. Она проходит по делу бывшего главы Военно-строительной компании Вадима Выгулярного, отвечавшего за объекты Ракетных войск стратегического назначения в Новосибирской области.

