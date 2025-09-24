Аферист с судимостью получил контракт на стройку полицейского участка

В Красноярском крае расторгли сделку строительства участка полиции аферистом

В селе Маганск Красноярского края аферист с судимостью получил контракт на строительство полицейского участка. Об этом сообщили в Telegram-канале Kras Mash.

По данным канала, администрация Березовского района разместила тендер на строительство на 12 миллионов рублей. Заказ достался компании ООО «ВАХШССК», учредитель которой за пару месяцев до этого получил три года условного срока за мошенничество. Отмечается, что прокуратура через суд добилась расторжения сделки.

